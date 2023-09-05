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5 сентября, 19:51

Антонов оценил перспективы возвращения захваченных Вашингтоном дипобъектов России

Посол Антонов: Скорого возвращения захваченных в США дипобъектов РФ не ожидается

Скорого возвращения российской дипломатической собственности, захваченной США в 2017 году, ждать не стоит. Такую оценку дал посол России в США Анатолий Антонов при посещении консульского приёма для соотечественников в Сан-Франциско.

"К сожалению, прошло шесть лет и, докладываю вам, вернуть недвижимость, которую отобрали у нас американцы (абсолютно незаслуженно), нам не удалось. Если вы спросите меня, насколько это возможно в будущем? Никогда не говори никогда. Мы знаем эту фразу, но, с другой стороны, в ближайшее время нам не вернуть эту дипсобственность", — пояснил дипломат.

В августе 2017 года американские власти в рамках беспрецедентных мер по ограничению деятельности дипломатических миссий РФ изъяли шесть объектов недвижимости нашей страны. Тогда же США потребовали закрыть Генеральное консульство в Сан-Франциско за двое суток, а также предписали остановить деятельность торгового представительства в Вашингтоне. Накануне Антонов призвал Америку "прекратить вакханалию" и вернуть России все объекты похищенной дипломатической собственности.

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Обложка ©

ТАСС / Patrick Semansky / AP

Оксана Попова
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