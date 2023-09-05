Антонов оценил перспективы возвращения захваченных Вашингтоном дипобъектов России

"К сожалению, прошло шесть лет и, докладываю вам, вернуть недвижимость, которую отобрали у нас американцы (абсолютно незаслуженно), нам не удалось. Если вы спросите меня, насколько это возможно в будущем? Никогда не говори никогда. Мы знаем эту фразу, но, с другой стороны, в ближайшее время нам не вернуть эту дипсобственность", — пояснил дипломат.