В российских вузах стартует программа "Обучение служением"

Свыше 50 университетов РФ приняли участие в запуске программы "Обучение служением". День старта приурочили к Международному дню благотворительности.

В учебных заведениях проводятся лекции и диалоги с участием лидеров общественных движений и организаций, а также представителей общественных палат, благотворительных фондов, социальных предпринимателей и правительств регионов. Кроме того, у студентов есть возможность пообщаться с возможными соцпартнёрами вузов.

Эксперты также рассказывают учащимся, что представляет собой методика "Обучения служением". Курс отличается от волонтёрских проектов тем, что становится частью образовательной программы, а его результат можно защитить в виде курсовой или дипломной работы.

"Мы специально пригласили на старт программы людей, выбравших путь служения в своей жизни: лидеров НКО, социальных предпринимателей, госслужащих. Встречаясь со студентами, они как раз вдохновят их миссией своих организаций. Для этого в пилотных вузах проходят открытые встречи, ярмарки социальных проектов, визионерские лекции", — объяснил председатель Комитета Государственной думы по молодёжной политике и руководитель Ассоциации волонтёрских центров и платформы "Добро.РФ" Артём Метелев.

По его словам, опыт работы над реальными социальными проблемами окунёт студента в будущую профессию, поможет проникнуться идеей помощи людям, а также наработать партнёрские связи.

С 5 сентября программу запускают в 126 вузах, что позволит вовлечь в тематику широкую целевую аудиторию, позволив ей познакомиться с особенностями существующих форматов взаимодействия вузов с социальными заказчиками, а также объединить формирующееся сообщество программы в регионах и на федеральном уровне.