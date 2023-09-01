Названы способы сэкономить на обучении в вузе, если не поступил на бюджет

Ежегодно обучение в высших учебных заведениях России становится всё дороже. К примеру, ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга подняли цены в среднем на 12%, а где-то рост составил 22%. Эксперты рассказали о способах экономии на образовании для тех, кто не поступил на бюджет.

Поддержка государства Сделать образование в вузах дешевле позволяют федеральные программы поддержки семей. Тем не менее ими могут воспользоваться не все, объяснила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева.

"Есть несколько способов сэкономить на платном обучении в университете. Во-первых, можно использовать материнский капитал даже тогда, когда он получен на другого ребёнка. Но стоит иметь в виду, что необходимо, чтобы ребёнку, на которого он был выдан, исполнилось три года", — сообщила доцент в беседе с Ura.ru, добавив, что некоторым категориям граждан полагаются льготы и квоты на обучение. Например, студентов, участвовавших в СВО, с недавнего времени переводят в университетах на бюджет.

Кроме того, государство оказывает финансовую помощь вузам для поддержки учащихся, которые испытывают трудности после поступления на платное обучение. Это можно назвать специфическим видом стипендии, пояснила директор Института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко. Обстоятельства для оказания такой помощи могут различаться в разных учебных заведениях, но иногда вуз идёт навстречу даже при несоблюдении формальных условий, поэтому студентам стоит уточнять этот вопрос у руководства университета.

Налоговый вычет Часть потраченных на обучение средств можно компенсировать из уплаченных налогов. Но эта возможность действует только для студентов очной формы обучения не старше 24 лет, рассказал кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы Дмитрий Осянин. Для вычета необходимо будет обратиться в налоговую и предоставить им договор платного обучения в вузе, подтверждающий оплату чек с реквизитами и заверенную копию лицензии учебного заведения на ведение образовательной деятельности.

Сумма, которую можно вернуть, ограничена и определяется статусом учащегося. Размер вычета может составлять 50 и 120 тысяч рублей. То есть вернуть с них можно 6500 и 15 600 рублей соответственно.

Помощь от вуза Нередко бывает так, что часть бюджетных мест становится вакантна прямо во время учебного периода из-за перевода на другие факультеты, специальности или отчислений. Студенты платной формы обучения могут рассчитывать на перевод, если хорошо справляются с учёбой, подсказала доцент Сауренко.

Также во многих вузах существует возможность получить скидку за высокую успеваемость или другие выдающиеся достижения, добавил доцент Осянин. Обычно дисконт варьируется от 5 до 70%. Это определяется соответствующим регламентов российских высших учебных заведений и статуса абитуриента. Этот вопрос можно уточнить в приёмной комиссии.

Кредит на образование Также студент или его опекуны могут оформить специальный кредит на образование. Госпрограмма позволяет сделать платежи в период обучения очень скромными, рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ирина Андриевская.

Госкредит на образование со ставкой 3% выдаётся самому абитуриенту или достигшему 14 лет студенту. Сперва идёт льготный период, в течение которого заёмщик оплачивает только проценты: 40% — в первый год, 60% — во второй, а с третьего года — 100%. Таким образом, при кредите в размере 300 тысяч первые платежи составят порядка 300 рублей в месяц, нарастая от года к году. Льготный период будет действовать в течение девяти месяцев после окончания вуза, оставшуюся после него часть нужно будет погасить в течение 15 лет равными выплатами, объяснила Андриевская.

При этом многие банки сейчас создают продукты, в названиях которых указывается, что они созданы для оплаты образования. На деле это обычный потребительский кредит, но со значительно менее мягкими условиями, чем по государственной программе. В среднем проценты по таким продуктам сейчас составляют от 15 до 20%, что более чем вдвое выше ипотечных ставок по государственным программам, заключила аналитик.