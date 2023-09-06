Девушки, никогда не делайте эти 5 вещей, а то парни подумают, что вы к ним неровно дышите

Разберёмся в пяти самых обычных вещах, которые парни могут принять за флирт или хотя бы за знаки внимания. Записывайте, чтобы потом не оправдываться перед очередным недобойфрендом за неоправданные надежды.

1. Быть вежливой и дружелюбной

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Казалось бы, что может быть плохого в том, чтобы быть вежливой и дружелюбной? Но, к сожалению, далеко не все мужчины воспринимают эти качества как проявление обычной воспитанности. Они могут толковать это как признак заинтересованности и начинать давить на девушку, что часто становится причиной дискомфорта и даже страха. Но дело не в том, чтобы перестать быть вежливой и дружелюбной. Важно при этом научиться по-настоящему слушать и понимать свои границы. Не бойтесь говорить "нет", если вас что-то не устраивает.

2. Смеяться над его шутками

Мужчины любят чувствовать себя юмористами и интересными собеседниками. И если вы начинаете смеяться над каждой шуткой, то собеседник мужского пола может решить, что дама в него влюблена. Если вам просто интересно и приятно общаться с мужчиной, но никаких романтических чувств вы к нему не испытываете, постарайтесь заранее об этом сказать.

3. Подходить слишком близко

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Иногда на рабочей кухне или в транспорте бывает так тесно, что держать дистанцию просто невозможно. И часто это становится причиной, что мужчина начинает толковать такое поведение дамы как проявление с её стороны интереса. Не бойтесь отодвинуться, если чувствуете, что парень начинает подходить слишком близко. Просто напоминаем, что у всех нас есть право на личное пространство.

4. Слишком долго улыбаться

Мужчины обожают, когда девушки рядом с ними выглядят счастливыми. И часто улыбка собеседницы вызывает нездоровый интерес или интерпретируется как знак её заинтересованности в мужчине. Конечно, ходить с кислой миной рядом с парнями — такое себе занятие. Однако в компаниях малознакомых представителей противоположного пола лучше избегать слишком долгих визуальных контактов, а то кто-то точно подумает, что улыбка вызвана его присутствием.

5. Находиться в его компании

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Кажется, что существование в пространстве, где находятся мужчины, уже может толковаться некоторыми особыми личностями как проявление интереса к себе любимому. Такие парни могут видеть знаки даже там, где их в помине нет. Но не отчаивайтесь! Способ спастись от внимания настырных кавалеров есть — прямо сказать, что в них вы не заинтересованы… Ну или просто никогда не выходить из дома, но это уже крайность.