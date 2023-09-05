5 причин для дикого срача в родительских чатах, от которых дёргается глаз

Сегодня родительские собрания переехали в Интернет и стали местом для бесконечных конфликтов и разборок. Благое намерение объединить класс и быстро решать вопросы с помощью мессенджеров открывает врата ада. И вот, едва ребёнок отправляется в школу, родители оказываются в пекле, и нет пути назад. Есть огромное количество категорий вредных родителей в мессенджерах, например, девочка-скандал или рассеянный с улицы Бассейной, но это далеко не всё. Давайте узнаем, из-за каких пяти тем в школьных мессенджерах чаще всего разгорается дикий срач.

1. Что подарить учителю?

Вопрос "Что подарить учителю?" может взбаламутить весь родительский чат, не надо так. Фото © Shutterstock

Школьный чат — это разжигание конфликтов на абсолютно любой почве! Сто рублей сдавать на подарок — почему так мало? Сто пятьдесят — почему так много? Если на утренник покупаются конфеты — вам не жалко зубов своих детей? Вот пример того, как принимаются решения о подарке учителю в родительском чате. И смех и грех!

— Можно подарочную карту 1000–1500 рублей и цветы.

— Не, мало. Давайте 2000 рублей.

— Мы ж не столичный город, и подарки у нас скромные. Всё, согласились.

— Ну, чёрт с вами, 3000 рублей.

— Как без цветов? Без цветов нельзя!

— Зачем ей этот букет? Он завянет через два дня. Давайте не простой букет, а из конфет, а лучше из сухофруктов! Кстати, я сама делаю, можете обращаться, сделаю со скидочкой.

2. Бесконечный спам

В теории чаты создали, чтобы решать текущие проблемы и пореже мотаться на собрания. На практике это бесконечная болтовня, которая к учёбе отношения не имеет. В чате класса или группы появляются фотографии с солнечных пляжей а-ля "А мы в отпуске!", непонятных конструкций "А мы поделку сделали" или котиков, которых срочно нужно пристроить.

Чат нужен для разговоров, но найти в потоке спама нужную информацию тяжело: иногда приходится прочитывать сотни сообщений, чтобы откопать в них ответ на важный вопрос. Рано или поздно бессмысленная болтовня начнёт раздражать родителей, у кого нет времени читать всю дичь, которую пишут мамочки из дома. Родители-домохозяйки чаще всего со всей активностью готовы бесконечно строчить сообщения о том, как плохо учат наших детей, возмущаться отвратительной организацией учебного процесса в частности и школьной системой образования вообще. При этом никаких иных действий, кроме, простите, кудахтанья, они совершать не готовы.

Необходимость реагировать на сообщения, более того, выискивать нужную информацию среди потока бесполезного спама — каких-то картиночек, смайликов, перепалок, личных поздравлений и других комментариев — перегружает мозг. Чтобы не стать тем самым триггером для ругани в чате, прежде чем написать туда, ответьте на несколько вопросов: "Это касается школы?", "Это правдивая информация?", "Об этом ещё никто не говорил в чате?" Если все ответы да — пишите.

3. Обсуждения в рабочее время

Обсуждение вопросов в рабочее время сильно раздражает занятых родителей. Фото © Shutterstock

Сами по себе неработающие или работающие на "спокойной" работе родители никому не мешают. Но всё меняется, когда в разгар трудового дня они начинают "важный", по их мнению, разговор. В итоге звук у смартфона выключают даже самые стойкие. А вечером обнаруживают, что "В нашем классе никто ничем не интересуется", "Никому нет дела до детей", "Печально, что всё это нужно только трём-четырём родителям, а остальные не чешутся". Активные и свободные родители — это, конечно, прекрасно. Но не забывайте, что люди всё-таки работают, большинство как минимум до 17:00. И отвлекаться им некогда. Обсуждение вопросов можно отложить на вечер или делегировать сразу родительскому комитету.

4. Оскорбления и переход на личности

Работающих родителей раздражает бесконечная болтовня домохозяек, которые, по их мнению, засоряют чат от безделья и нехватки общения. В этом случае любая информация — повод для множества ненужных вопросов и обсуждений. А если это беспочвенные разборки и поливание друг друга грязью, то "пилик-пилик" до самого вечера вам обеспечен. К тому же среди родителей часто есть те, кто заражает скандалом и подключает весь чат, — этакие школьные тролли. Вот пример совсем недоброжелательного диалога. Ситуация: в школу на физкультуру нужны чёрные шорты и белая футболка, сообщила педагог. Понятно и доступно, правда? Но не всем.

— Чёрные? А можно тёмно-серые? И не шорты, а, знаете, велосипедки. — Моя Светочка в шортах стесняется ходить, она пухленькая.

— Скорее, жирненькая. Колы надо меньше пить и бургеров есть, тогда и похудеете.

Это отдельная каста родителей! Что бы ни обсуждалось в чате, они обязательно найдут, к чему придраться и с кем поругаться. Они не хотят сдавать деньги, не хотят вести ребенка на субботник, возмущены отвратительной работой родительского комитета — причин может быть миллион. Такие родители очень обстоятельны и многословны, а сделав им замечание, можно нажить кровного врага.

Да, школьные чаты — это место, куда сливаются весь негатив и оскорбления. Школа вообще утомляет родителей, и без того очень загруженных и уставших. Прежде всего надо помнить о простых правилах общения и стараться всё же решать проблемы, а не выяснять отношения. Оскорблять в общем чате друг друга или детей — это неприемлемо, грубо и совершенно не красит человека.

5. Собираем деньги!

Сбор денег на всякую ерунду — одна из наиболее раздражающих родителей тем. Фото © Shutterstock

Те самые педагоги типа Снежаны Денисовны из сериала "Наша Russia", которые собирают деньги на всё — на подарки на Новый Год, первый снег, День строителя, Международный день дельфинов на суше, нужды класса и прочие "важные" дела. Велика вероятность, что на самом деле это на роботы-пылесосы, новую машину для директора или на стартап-проект для Илона Маска.