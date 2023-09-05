Главный кулинарный блогер Рунета оценила миф, что мужчины готовят лучше женщин, но просто ленятся

Главного кулинарного блогера Рунета Оксану Чаленко частенько обвиняют в излишней простоте подачи, низком бюджете рецептов и любви к простым продуктам. Однако цифры говорят сами за себя: женщина ведёт самый популярный в "Дзене" канал "Кухня наизнанку", на который подписано 1,6 миллиона человек, а за одноимённым ютуб-каналом следит 5,63 миллиона. Причём за второй канал на этой платформе — "Вкусная минутка" — Чаленко получила "золотую кнопку". Однако сама она скромно отмечает, что не делает ничего особенного.

"Любой сможет так же. Я просто более восьми лет уже — ого! — занимаюсь тем, что мне нравится, а мой муж меня во всём поддерживает. В своих сообществах в соцсетях я не допускаю ссор, оскорблений по национальным признакам и вообще какого-либо обсуждения политики", — сказала блогер в беседе с RuNews24.ru.

Говоря о важнейших составляющих вкусного блюда, Чаленко подчеркнула, что готовить надо с хорошим настроением и любовью. Она призвала относиться друг к другу с уважением, не держать ни на кого зла, улыбаться новому дню и ценить то, что есть сейчас.

Оксана родом из небольшого шахтёрского городка в Донбассе, где она жила до 2015 года. Там она успела выйти замуж, а потом переехала в Краснодар. Чаленко неоднократно подчёркивала, что у неё нет кулинарного образования, поэтому, когда готовит что-то для супруга или детей, не придерживается каких-то правил. Блогер призналась, что не боится экспериментировать на кухне: было много неудач, но её это не остановило.

"Было бы полезно специализированное образование? Думаю, да, ведь любые знания полезны. Но я понемногу учусь каждый день. Читаю то, что мне интересно и что может мне пригодиться для приготовления новых для меня блюд. Много знаний я получаю от своих подписчиков, прислушиваюсь к их советам и пробую новые рецепты. Среди моих подписчиков, кстати, много профессиональных поваров. Неожиданно и приятно!" — добавила женщина.

Но стать популярной Оксана, вероятно, не смогла бы без команды, однако она совсем маленькая. Муж Чаленко снимает и помогает ей на кухне, а старший сын потом монтирует видео. Блогер также выразила своё мнение о мифе, что мужчины готовят лучше женщин, но просто ленятся.

"Думаю, что в каждой семье индивидуально. Где-то мужчины готовят, где-то — женщины. Мой папа, например, никогда не готовил и считал, что это женское дело, а сейчас, на пенсии, осваивает понемногу кухню. А вот у мужа в семье и мама, и папа прекрасно готовили. Мой муж, кстати, меня балует постоянно чем-то вкусненьким. Ну и сыновья, глядя на него, не отстают. Младший постоянно с нами на кухне", — отметила Оксана.