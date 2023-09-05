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5 сентября, 16:00

9 гениальных решений, которые уже давно пора добавить во все магазины

Хотите узнать, какие интересные решения могут сделать в разы лучше даже сельпо у вас в деревне? Собрали 10 инновационных идей, которые уже давно пора добавить во все магазины.

"Мой продуктовый магазин начал продавать по дешёвке перезрелые бананы с рецептом бананового хлеба на упаковке", — WholesomeSwissCheese.

Фото © Reddit / WholesomeSwissCheese

Фото © Reddit / WholesomeSwissCheese

"Бесплатные фрукты для детей! Все супермаркеты должны сделать такое!" IcrapRainbows.

Фото © Reddit / IcrapRainbows

Фото © Reddit / IcrapRainbows

"В этом продуктовом магазине кассиры вывешивают над кассами флажки, указывающие на языки, на которых они говорят", — spicyfishtacos.

Фото © Reddit / spicyfishtacos

Фото © Reddit / spicyfishtacos

"На тележках в этом шведском супермаркете есть карта всего магазина", — caspii2.

Фото © Reddit / caspii2

Фото © Reddit / caspii2

"Для вашего удобства на этой кассе нет конфет". Родители выдохнули", — KrazoaSpirit.

Фото © Reddit / KrazoaSpirit

Фото © Reddit / KrazoaSpirit

"На тележках в этом супермаркете установлены калькуляторы, чтобы покупатели точно знали, сколько им нужно будет заплатить", — BigCarBill.

Фото © Reddit / BigCarBill

Фото © Reddit / BigCarBill

"Этот магазин в Японии автоматически подсчитывает общую сумму, когда вы размещаете свои покупки на кассе. Всё благодаря специальным меткам на товарах", — killingwave.

Фото © Reddit / killingwave

Фото © Reddit / killingwave

"В примерочной магазина рубашек в Манчестере есть крючки с надписями "Да", "Нет", "Может быть", — MagicIsPrettyMagical.

Фото © Reddit / MagicIsPrettyMagical

Фото © Reddit / MagicIsPrettyMagical

"Запирающаяся будка с кондиционером в центре торгового центра, в которой можно оставить своего питомца, пока вы едите и делаете покупки", — karmagheden.

Фото © Reddit / karmagheden

Фото © Reddit / karmagheden

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Reddit / caspii2, HothHanSolo

Сергей Трофимов
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