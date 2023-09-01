10 ужасно смешных свадебных кадров, которые никогда не попадут в фотоальбомы
Хотите узнать, как не стоит делать на свадьбе? Собрали 10 ужасно смешных кадров, которые, скорее всего, будут уничтожены после взгляда на них. Готовы надорвать животы от смеха? Тогда эта подборка для вас!
"Спросил сестру, понравилась ли моему племяннику свадьба. Вот что она мне отправила в ответ", — caityfaced88.
Фото © Reddit / caityfaced88
"Откровенный кадр со свадьбы подруги. Не знаю предыстории, но это очень смешно", — JediWithAnM4.
Фото © Reddit / JediWithAnM4
"Свадебный фотограф упал во время общей фотографии. Вот какой кадр получился", — Richard_Worthington.
Фото © Reddit / Richard_Worthington
"Только что увидел, как я смотрел на бабушку моей жены на свадьбе", — Cautious-Extreme-208.
Фото © Reddit / Cautious-Extreme-208
"Мне прислали мои свадебные фотографии 🥴", — juneah.
Фото © Reddit / juneah
"Ну да, я немного перебрал на свадьбе друга", — cc971172.
Фото © Reddit / cc971172
"Мы с лучшим другом устроили фотосессию на свадьбе друзей. Вот мой любимый кадр", — invalid_credentials.
Фото © Reddit / invalid_credentials
"Недавно я был шафером на свадьбе на Карибах", — Jrnelson34.
Фото © Reddit / Jrnelson34
"Несомненно, лучшее фото, которое я сделала на свадьбе мой сестры", — BabyGroot1337.
Фото © Reddit / BabyGroot1337
"Мой брат подготовил тост на свадьбу... Правда, он подгорел", — mrshoeshinemann.
Фото © Reddit / mrshoeshinemann
Reddit / Richard_Worthington