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1 сентября, 06:00

10 ужасно смешных свадебных кадров, которые никогда не попадут в фотоальбомы

Хотите узнать, как не стоит делать на свадьбе? Собрали 10 ужасно смешных кадров, которые, скорее всего, будут уничтожены после взгляда на них. Готовы надорвать животы от смеха? Тогда эта подборка для вас!

"Спросил сестру, понравилась ли моему племяннику свадьба. Вот что она мне отправила в ответ", — caityfaced88.

Фото © Reddit / caityfaced88

Фото © Reddit / caityfaced88

"Откровенный кадр со свадьбы подруги. Не знаю предыстории, но это очень смешно", — JediWithAnM4.

Фото © Reddit / JediWithAnM4

Фото © Reddit / JediWithAnM4

"Свадебный фотограф упал во время общей фотографии. Вот какой кадр получился", — Richard_Worthington.

Фото © Reddit / Richard_Worthington

Фото © Reddit / Richard_Worthington

"Только что увидел, как я смотрел на бабушку моей жены на свадьбе", — Cautious-Extreme-208.

Фото © Reddit / Cautious-Extreme-208

Фото © Reddit / Cautious-Extreme-208

"Мне прислали мои свадебные фотографии 🥴", — juneah.

Фото © Reddit / juneah

Фото © Reddit / juneah

"Ну да, я немного перебрал на свадьбе друга", — cc971172.

Фото © Reddit / cc971172

Фото © Reddit / cc971172

"Мы с лучшим другом устроили фотосессию на свадьбе друзей. Вот мой любимый кадр", — invalid_credentials.

Фото © Reddit / invalid_credentials

Фото © Reddit / invalid_credentials

"Недавно я был шафером на свадьбе на Карибах", — Jrnelson34.

Фото © Reddit / Jrnelson34

Фото © Reddit / Jrnelson34

"Несомненно, лучшее фото, которое я сделала на свадьбе мой сестры", — BabyGroot1337.

Фото © Reddit / BabyGroot1337

Фото © Reddit / BabyGroot1337

"Мой брат подготовил тост на свадьбу... Правда, он подгорел", — mrshoeshinemann.

Фото © Reddit / mrshoeshinemann

Фото © Reddit / mrshoeshinemann

10 эпичных свадебных фото, после которых вы ни за что не захотите расписываться в загсе

10 эпичных свадебных фото, после которых вы ни за что не захотите расписываться в загсе

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Reddit / Richard_Worthington

Сергей Трофимов
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