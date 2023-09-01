10 ужасно смешных свадебных кадров, которые никогда не попадут в фотоальбомы

"Спросил сестру, понравилась ли моему племяннику свадьба. Вот что она мне отправила в ответ", — caityfaced88.

Фото © Reddit / caityfaced88

"Откровенный кадр со свадьбы подруги. Не знаю предыстории, но это очень смешно", — JediWithAnM4.

Фото © Reddit / JediWithAnM4

"Свадебный фотограф упал во время общей фотографии. Вот какой кадр получился", — Richard_Worthington.

Фото © Reddit / Richard_Worthington

"Только что увидел, как я смотрел на бабушку моей жены на свадьбе", — Cautious-Extreme-208.

Фото © Reddit / Cautious-Extreme-208

"Мне прислали мои свадебные фотографии 🥴", — juneah.

Фото © Reddit / juneah

"Ну да, я немного перебрал на свадьбе друга", — cc971172.

Фото © Reddit / cc971172

"Мы с лучшим другом устроили фотосессию на свадьбе друзей. Вот мой любимый кадр", — invalid_credentials.

Фото © Reddit / invalid_credentials

"Недавно я был шафером на свадьбе на Карибах", — Jrnelson34.

Фото © Reddit / Jrnelson34

"Несомненно, лучшее фото, которое я сделала на свадьбе мой сестры", — BabyGroot1337.

Фото © Reddit / BabyGroot1337

"Мой брат подготовил тост на свадьбу... Правда, он подгорел", — mrshoeshinemann.