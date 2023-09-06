Ревнивый екатеринбуржец попал на скамью подсудимых за прослушку супруги

Ревнивый екатеринбуржец предстал перед судом за прослушку разговоров жены. Как пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда, за содеянное ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как оказалось, Иван К. приобрёл на AliExpress GSM-радиомикрофон, предназначенный именно для тайной прослушки разговоров. "Чудо-устройство" он установил на кухне и принялся слушать беседы супруги. Примечательно, что пара в этот момент уже приняла решение о разводе, но екатеринбуржец очень уж ревновал избранницу.

Замысел Ивана вскрылся весной прошлого года, когда его бывшая жена нашла прослушивающее устройство на кухне. Разбираться с мужчиной она решила через суд, который принял её сторону. Так, в результате было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия" и "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

На допросе Иван уверял, что хотел прослушивать старшего сына и что устройство какое-то время находилось в его портфеле. Но позже всё же сознался, что подслушивал жену.