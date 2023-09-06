Берлин передал Киеву снаряды для ЗСУ Gepard и более 30 грузовиков

Берлин на прошлой неделе поставил Киеву более 10 тысяч снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, 32 грузовых и четыре бронированных автомобиля. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства обороны Германии.

Помимо этого, в обновлённом списке указаны мостоукладчик Biber, четыре тягача HX81 с четырьмя полуприцепами, 26 880 патронов калибра 40 миллиметров, около девяти миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия. В перечень также вошли 20 тысяч тактических очков.