Берлин передал Киеву снаряды для ЗСУ Gepard и более 30 грузовиков
Германия поставила Украине свыше 10 тысяч снарядов для ЗСУ и 32 грузовика
Берлин на прошлой неделе поставил Киеву более 10 тысяч снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, 32 грузовых и четыре бронированных автомобиля. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства обороны Германии.
Помимо этого, в обновлённом списке указаны мостоукладчик Biber, четыре тягача HX81 с четырьмя полуприцепами, 26 880 патронов калибра 40 миллиметров, около девяти миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия. В перечень также вошли 20 тысяч тактических очков.
Ранее Лайф писал, что Украина с февраля 2022 года получила 100 миллиардов долларов помощи от западных союзников. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, только Вашингтон отправил Киеву "уже под 60" миллиардов долларов.
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