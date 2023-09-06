Врач рассказала, кому грозят приводящие к слепоте болезни
Врач Миргородская: Глаукома чаще всего является наследуемым заболеванием
Глаукома в большинстве случаев является наследуемым заболеванием, рассказала "Газете.ru" врач-офтальмолог, лазерный хирург "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.
Доктор пояснила, что у тех, у кого родители или бабушки с дедушками страдали глаукомой, увеличивается вероятность развития этого заболевания. Врач объяснила это тем, что одну из ключевых ролей в патогенезе играет анатомия глаза, а именно, строение угла передней камеры.
"Предрасполагающими факторами также являются миопия высокой степени у людей старше 40 лет, гиперметропия средней и высокой степеней, перенесенные травмы глаза, воспалительные процессы сосудистой оболочки глаза", — заявила Миргородская.
Врач также рассказала, что глаукома бывает двух типов —закрытоугольной и открытоугольной. Если первая начинается с острого приступа, то вторая появляется почти незаметно, что говорит о необходимости регулярного профилактического осмотра у специалиста.
Катаракта напротив, не передаётся по наследству и может возникнуть абсолютно у всех из-за старения вещества хрусталика. Ускорить этот процесс могут глазные заболевания, воздействие ультрафиолета, а также химическое воздействие.
Ранее Лайф писал, что во время высокой учебной нагрузки нужно принимать витамины В6, В12, а также магний, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, карнитин и холин. Они повышают иммунитет, усиливают умственную деятельность, помогают справиться с эмоциональной нагрузкой и позволяют успешнее взаимодействовать с учителями и одноклассниками.
pixabay