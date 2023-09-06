ВС РФ уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Мокрые Ялы
Минобороны: ВС РФ пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы
Российские военные сорвали попытку украинской разведгруппы переправиться через реку Мокрые Ялы и уничтожили её. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов. Его заявление приводит ТАСС.
"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка разведгруппы ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного. Группа уничтожена", — сообщил офицер.
Кроме того, северо-западнее Времевки силами группировки был нанесён удар из РСЗО "Смерч" по району сосредоточения 31-й механизированной бригады ВСУ. В результате противник понёс потери в живой силе и технике.
Ранее Лайф рассказывал, что в акватории Чёрного моря самолётами Черноморского флота уничтожено четыре катера американского производства с украинским десантом, которые шли по направлению к Крыму.
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