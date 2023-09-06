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Опубликовано 6 сентября 2023, 02:25

ВС РФ уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Мокрые Ялы

Минобороны: ВС РФ пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы

Российские военные сорвали попытку украинской разведгруппы переправиться через реку Мокрые Ялы и уничтожили её. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов. Его заявление приводит ТАСС.

"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка разведгруппы ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного. Группа уничтожена", — сообщил офицер.

Кроме того, северо-западнее Времевки силами группировки был нанесён удар из РСЗО "Смерч" по району сосредоточения 31-й механизированной бригады ВСУ. В результате противник понёс потери в живой силе и технике.

Раскрыты данные о потерях ВСУ в районе Орехова и Работина
Раскрыты данные о потерях ВСУ в районе Орехова и Работина

Ранее Лайф рассказывал, что в акватории Чёрного моря самолётами Черноморского флота уничтожено четыре катера американского производства с украинским десантом, которые шли по направлению к Крыму.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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