Французский генерал сделал шокирующее для Киева заявление
Французский генерал Делавард: РФ закончит конфликт на Украине на своих условиях
Россия начнёт контрнаступление и тем самым положит конец украинскому конфликту — и, более того, на условиях Москвы. Об этом рассказал в эфире программы "Соловьёв LIVE" французский генерал Доминик Делавард.
"Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступление со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец конфликту на условиях России", — предрёк Делавард.
Он подчеркнул, что конфликт касается не только поля боя, но также политики и экономики. А в геополитической борьбе вообще участвует весь мир.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, которое началось три месяца назад. А их цели не были достигнуты ни на одном из направлений.
VK / Минобороны РФ