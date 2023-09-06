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Регион
Опубликовано 6 сентября 2023, 03:08
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Французский генерал сделал шокирующее для Киева заявление

Французский генерал Делавард: РФ закончит конфликт на Украине на своих условиях

Россия начнёт контрнаступление и тем самым положит конец украинскому конфликту — и, более того, на условиях Москвы. Об этом рассказал в эфире программы "Соловьёв LIVE" французский генерал Доминик Делавард.

"Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступление со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец конфликту на условиях России", — предрёк Делавард.

Он подчеркнул, что конфликт касается не только поля боя, но также политики и экономики. А в геополитической борьбе вообще участвует весь мир.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, которое началось три месяца назад. А их цели не были достигнуты ни на одном из направлений.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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