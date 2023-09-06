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6 сентября, 03:19

Герой России объяснил причину провала натовских методов на Украине

Герой России Сайфуллин: НАТО привычнее воевать с неоснащёнными армиями

Странам НАТО сподручно воевать с неоснащёнными армиями. Именно по этой причине над Российскими вооружёнными силами их методы не работают, а украинские войска несут большие потери. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин.

"В НАТО привыкли воевать с неоснащённой армией. А когда против них противостоит армия, по своей мощи и характеру как наша армия, как Вооружённые силы Российской Федерации, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах, что мы сейчас и видим", — пояснил Сайфуллин.

В случае, когда работают артиллерия и авиация, обширные территории заминированы, а бронетанковая составляющая очень серьёзная, учебники НАТО малоэффективны. В результате украинские войска несут большие потери, а позднее сокращаются поставки вооружения и техники.

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Ранее депутат Госдумы, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлёв поддержал слова президента РФ Владимира Путина о провале контрнаступления ВСУ. По словам парламентария, украинские войска уже "дышат на ладан", но всё ещё продолжают попытки штурма наших позиций.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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