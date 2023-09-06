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6 сентября, 04:05

Совбез ООН обсудит тему референдумов в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье

РИА "Новости": Заседание СБ ООН по бывшим территориям Украины пройдёт в пятницу

В пятницу состоится заседание СБ ООН по теме референдумов, которые прошли год назад на бывшей территории Украины. Об этом рассказали РИА "Новости" в Совбезе.

"Заседание на 8 сентября запросили США и Албания. Тема посвящена референдумам", — уточнили в Совбезе.

В качестве докладчика Америка и Албания запросили заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.

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Ранее стало известно, что лидер Украины Владимир Зеленский собирается принять участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Незалежной.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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