Совбез ООН обсудит тему референдумов в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье
РИА "Новости": Заседание СБ ООН по бывшим территориям Украины пройдёт в пятницу
В пятницу состоится заседание СБ ООН по теме референдумов, которые прошли год назад на бывшей территории Украины. Об этом рассказали РИА "Новости" в Совбезе.
"Заседание на 8 сентября запросили США и Албания. Тема посвящена референдумам", — уточнили в Совбезе.
В качестве докладчика Америка и Албания запросили заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.
Ранее стало известно, что лидер Украины Владимир Зеленский собирается принять участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Незалежной.
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