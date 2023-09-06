Совбез ООН обсудит тему референдумов в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье

В пятницу состоится заседание СБ ООН по теме референдумов, которые прошли год назад на бывшей территории Украины. Об этом рассказали РИА "Новости" в Совбезе.

"Заседание на 8 сентября запросили США и Албания. Тема посвящена референдумам", — уточнили в Совбезе.

В качестве докладчика Америка и Албания запросили заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.