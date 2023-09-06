Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о российском Крыме и готовить Украину к дальнейшему административному делению. Об этом заявил в беседе с РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Зеленскому пора забыть в своем воспалённом мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда. А вот к чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины", — заявил политический деятель.

По словам политика, только возвращение в состав РФ исконно российских территорий может гарантировать восстановление на этих землях жизни, правопорядка и законности.