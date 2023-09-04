"Смерти подобно": В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров
Гемпель: Попытка Зеленского вторгнуться в Крым закончится для него капитуляцией
Попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение на полуостров закончатся для него капитуляцией. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно и для противника смерти подобно", — сказал он.
В беседе с РИА "Новости" Гемпель подчеркнул, что киевский режим во главе с Зеленским почти уничтожил Украину, однако он не сможет сделать то же самое с Крымом.
Напомним, что Киев не оставляет попыток нанести удары по территории полуострова, но ВС РФ успешно их пресекают. Например, 25 августа 42 беспилотника было уничтожено в Крыму, ни один из них так и не достиг цели. Также 28 августа ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья полуострова. А в ночь на 4 сентября два украинских БПЛА были сбиты вблизи Крыма и над Курской областью. Стоит отметить, что в конце августа в офисе Зеленского заявили о согласованности с Западом в вопросе ударов по полуострову. А в Минобороны РФ заявляли, что в ночь на 4 сентября в акватории Чёрного моря самолётами Черноморского флота уничтожены четыре катера американского производства с украинским десантом, которые шли по направлению к Крыму.
t.me / V_Zelenskiy_official