"Смерти подобно": В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров

Попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение на полуостров закончатся для него капитуляцией. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно и для противника смерти подобно", — сказал он.