Прибывшего в Джакарту Лаврова встретили танцами и почётным караулом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в индонезийскую Джакарту для участия в Восточноазиатском саммите. Кадры с церемонии встречи российского дипломата в индонезийском аэропорту публикует официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Приём Сергея Лаврова в Индонезии. Видео © t.me / Мария Захарова

"Сергей Лавров прибыл в Джакарту. Приём душевный", — написала Захарова.

На кадрах видно, как глава МИД РФ выходит из своего самолёта, приземлившегося в аэропорту Сукарно-Хатта. В объектив камеры также попал радушный приём, который индонезийская сторона оказала российскому министру: его встретили почётным караулом и национальными танцами.