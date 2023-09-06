Прибывшего в Джакарту Лаврова встретили танцами и почётным караулом
Сергей Лавров прилетел в Джакарту для участия в Восточноазиатском саммите
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в индонезийскую Джакарту для участия в Восточноазиатском саммите. Кадры с церемонии встречи российского дипломата в индонезийском аэропорту публикует официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Приём Сергея Лаврова в Индонезии. Видео © t.me / Мария Захарова
"Сергей Лавров прибыл в Джакарту. Приём душевный", — написала Захарова.
На кадрах видно, как глава МИД РФ выходит из своего самолёта, приземлившегося в аэропорту Сукарно-Хатта. В объектив камеры также попал радушный приём, который индонезийская сторона оказала российскому министру: его встретили почётным караулом и национальными танцами.
Ранее Лайф писал, что заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Украины, запланированное на 20 сентября, состоится на уровне глав делегаций. Согласно предварительному графику, главой российской делегации будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
ТАСС / Александр Щербак