"Дошло, наконец": Захарова прокомментировала заявление Киева о третьей мировой войне
Захарова: До "избранных" в Киеве наконец дошла мысль о третьей мировой войне
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что третья мировая война уже давно идёт в гибридном режиме, а теперь перешла в активную фазу, причём это не просто выяснение отношений между Москвой и Киевом и "всё намного сложнее".
"Вот! Дошло, наконец, и до "избранных". Избранных стать инструментом", — написала она в своём телеграм-канале.
Дипломат согласилась, что это не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка представителей Запада заставить всех действовать в их интересах и играть по их правилам: вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими им богатствами.
"Дошло ли до "избранных", что они инструмент? Думаю, да. Отсюда такая истерика. Спросите Данилова, что скрывается за этим "всё намного сложнее". Не прозрение ли насчёт роли Украины в эту историческую эпоху?" — написала она.
А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила украинские заявления о том, что Запад "разрешил" бомбить Крым. По словам дипломата, там уже давно молчаливо согласились с тем, чтобы Киев проводил атакующие манёвры по территории полуострова. Причём связано это с провалом контрнаступления ВСУ, уверена она.
ТАСС / Александр Рюмин