В Киеве прогремели взрывы, работает система ПВО

В Киеве зафиксировано несколько взрывов. В небе над украинской столицей работают системы противовоздушной обороны, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — написал он в своём телеграм-канале.

По данным ТАСС, в общей сложности в Киеве прозвучало не менее пяти взрывов, они начали раздаваться около 5:50 утра по местному времени (совпадает с мск). Воздушная тревога продолжалась в городе почти два часа.