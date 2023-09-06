В Киеве прогремели взрывы, работает система ПВО
В Киеве зафиксировано несколько взрывов. В небе над украинской столицей работают системы противовоздушной обороны, сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — написал он в своём телеграм-канале.
По данным ТАСС, в общей сложности в Киеве прозвучало не менее пяти взрывов, они начали раздаваться около 5:50 утра по местному времени (совпадает с мск). Воздушная тревога продолжалась в городе почти два часа.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, как четырёх жителей Киева осудили за то, что они на камеру сняли работу системы противовоздушной обороны и выложили кадры в социальных сетях и мессенджерах. Каждого фигуранта осудили на пять лет условно, они признали свою вину в полном объёме.
ТАСС / photothek / picture alliance