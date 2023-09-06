В Петербурге спустя 30 лет задержали маньяка
Подозреваемый в убийстве двух девушек в 1993 году в Ленобласти. Обложка © SHOT
В Санкт-Петербурге спустя 30 лет задержали маньяка, жертвами которого стали две девушки: одна из них скончалась, второй удалось выжить.
Как пишет SHOT, в ночь с 16 на 17 мая 1993 года 25-летний уроженец Азербайджана Ариф вместе со знакомым вывез на авто двух девушек в Гатчинский район Ленинградской области. Одну из них изнасиловали, а потом несколько раз ударили ножом в шею и спину, она скончалась. Другой девушке исполосовали шею и подожгли, но она выжила.
Спустя 30 лет садиста удалось задержать — сейчас он находится в изоляторе. Известно, что в начале нулевых Ариф был дважды судим за наркотики, а три года назад получил штраф в 20 тысяч рублей за поддельный паспорт.
А ранее в Москве удалось установить личность и задержать жителя столицы, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних девушек в 2011 году. По информации следователей, свою вину в ходе допроса фигурант уголовного дела так и не признал.