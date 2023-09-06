Регион

Уведомления отключены

6 сентября, 07:58

В Петербурге спустя 30 лет задержали маньяка

<p>Подозреваемый в убийстве двух девушек в 1993 году в Ленобласти. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56574" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемый в убийстве двух девушек в 1993 году в Ленобласти. Обложка © SHOT

В Санкт-Петербурге спустя 30 лет задержали маньяка, жертвами которого стали две девушки: одна из них скончалась, второй удалось выжить.

Как пишет SHOT, в ночь с 16 на 17 мая 1993 года 25-летний уроженец Азербайджана Ариф вместе со знакомым вывез на авто двух девушек в Гатчинский район Ленинградской области. Одну из них изнасиловали, а потом несколько раз ударили ножом в шею и спину, она скончалась. Другой девушке исполосовали шею и подожгли, но она выжила.

Спустя 30 лет садиста удалось задержать — сейчас он находится в изоляторе. Известно, что в начале нулевых Ариф был дважды судим за наркотики, а три года назад получил штраф в 20 тысяч рублей за поддельный паспорт.

"Взгляд как у маньяка": Убийца уральской школьницы приставал к юным соседкам и звал их в гости

"Взгляд как у маньяка": Убийца уральской школьницы приставал к юным соседкам и звал их в гости

А ранее в Москве удалось установить личность и задержать жителя столицы, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних девушек в 2011 году. По информации следователей, свою вину в ходе допроса фигурант уголовного дела так и не признал.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров