В Петербурге спустя 30 лет задержали маньяка

В Санкт-Петербурге спустя 30 лет задержали маньяка, жертвами которого стали две девушки: одна из них скончалась, второй удалось выжить.

Как пишет SHOT, в ночь с 16 на 17 мая 1993 года 25-летний уроженец Азербайджана Ариф вместе со знакомым вывез на авто двух девушек в Гатчинский район Ленинградской области. Одну из них изнасиловали, а потом несколько раз ударили ножом в шею и спину, она скончалась. Другой девушке исполосовали шею и подожгли, но она выжила.

Спустя 30 лет садиста удалось задержать — сейчас он находится в изоляторе. Известно, что в начале нулевых Ариф был дважды судим за наркотики, а три года назад получил штраф в 20 тысяч рублей за поддельный паспорт.