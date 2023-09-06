Звезда фильма "На гребне волны" протаранила авто американки и нахально сбежала

Известный американский актёр и звезда фильма "На гребне волны" Гэри Бьюзи устроил аварию в США. Он спровоцировал ДТП в Малибу, после чего поспешил скрыться с места ЧП, даже не побеспокоившись о пострадавших. Об этом пишет портал TMZ.

Гэри Бьюзи спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. Видео © Twitter / EllaVarnes

Как рассказала владелица авто, всё произошло на парковке около торгового центра. 79-летний киноактёр врезался в задний бампер её машины и решил скрыться от правосудия и возможной оплаты ремонта. Бойкая женщина стала его преследовать и уговаривать вызвать полицейских для фиксации ДТП, однако артист был непреклонен.

Звезда 90-х Бьюзи заявил, что охраняет неприкосновенность своей частной жизни и не собирается дожидаться правоохранителей. После этого он просто развернулся и уехал. Пострадавшая уже направила на него жалобу.