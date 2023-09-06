Звезда фильма "На гребне волны" протаранила авто американки и нахально сбежала
Американский актёр Гэри Бьюзи спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия
Американский актёр Гэри Бьюзи. Обложка © Getty Images / Noam Galai
Известный американский актёр и звезда фильма "На гребне волны" Гэри Бьюзи устроил аварию в США. Он спровоцировал ДТП в Малибу, после чего поспешил скрыться с места ЧП, даже не побеспокоившись о пострадавших. Об этом пишет портал TMZ.
Гэри Бьюзи спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. Видео © Twitter / EllaVarnes
Как рассказала владелица авто, всё произошло на парковке около торгового центра. 79-летний киноактёр врезался в задний бампер её машины и решил скрыться от правосудия и возможной оплаты ремонта. Бойкая женщина стала его преследовать и уговаривать вызвать полицейских для фиксации ДТП, однако артист был непреклонен.
Звезда 90-х Бьюзи заявил, что охраняет неприкосновенность своей частной жизни и не собирается дожидаться правоохранителей. После этого он просто развернулся и уехал. Пострадавшая уже направила на него жалобу.
Ранее Лайф рассказывал об аварии с участием французского актёра Матьё Кассовица. 56-летний кинорежиссёр серьёзно пострадал в ДТП с мотоциклом на участке автотрассы в коммуне Эссон в регионе Нижняя Нормандия. Он известен по фильмам "Амели", "Багровые реки", "Вавилон нашей эры", "Готика" и "Ненависть".