Россиянам рассказали, как не отравиться сырыми шампиньонами

Шампиньоны — наиболее популярные грибы, которые часто применяются в разных кухнях мира: например, их добавляют в ризотто, пиццу, суп том-ям и другие блюда. В шампиньонах содержатся полезные белки, витамины и минералы. Насколько безопасно и полезно есть сырые грибы, Лайфу рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко.

По его словам, случаев отравления сырыми шампиньонами не так много, но всё же они есть.

"Дело в том, что в шампиньонах под воздействием различных факторов, в том числе из-за загрязнения почвы при их выращивании, могут накапливаться токсины. А при применении в пищу лесных шампиньонов риск отравления возрастает в разы. Термическая обработка грибов значительно снижает риск отравления за счёт полного или частичного разрушения токсинов", — добавил врач.

Кроме того, риск отравлений может быть связан с порчей продукта при хранении — грибы чернеют, становятся склизкими, появляется неприятный запах. В целом употребление в пищу сырых шампиньонов не запрещено, но каждый гурман должен понимать, что есть риск отравиться. Также при сборе и приготовлении лесных грибов следует помнить о ядовитых псевдошампиньонах.