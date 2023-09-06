В Глазго крысы размером с собак нападают на мусорщиков

Один из районов британского города Глазго атаковали крысы размером с небольшую собаку, теперь мусорщики не ездят туда, опасаясь укусов и заражения от грызунов. Об этом сообщает Daily Star.

Жители района Скотстон давно жаловались властям на полчища крыс, которые напоминают по размерам породу собак чихуа-хуа. Борьба с нашествием ни к чему не привела. Профсоюзы настоятельно посоветовали уборщикам мусора обходить район стороной, потому что работать в таких условиях очень опасно.

"Они [крысы] кусаются и оставляют повсюду помёт. Рано или поздно кто-нибудь серьёзно заболеет, это лишь вопрос времени. Члены нашего профсоюза справедливо считают, что проблему нужно решить, и не будут забирать баки с Эрл-стрит, пока с нашествием не разберутся", — пояснил представитель объединения.

Крайними в этой ситуации остались горожане. Теперь у них, помимо грызунов на улицах, будут создавать проблемы баки с мусором, которые никто не убирает. Местные власти пообещали принять меры к тому, чтобы избавиться от крыс.