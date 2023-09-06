Командир "Ахмата" Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов обратился к гражданам Украины и призвал их позаботиться о получении российского гражданства. Обращение к украинцам появилось в телеграм-канале военачальника.

"Ну что, дорогие наши братья украинцы, вы и теперь не поняли, что вы не нужны никому, кроме России? Цивилизованный Запад в кавычках решил отправить вас на утилизацию, так вы же говорили, что вы боги, как они посмели так поступить?" — говорится в сообщении.

По словам Алаутдинова, "война до последнего украинца" России вовсе не нужна, чего нельзя сказать о Западе, подогревающем конфликт поставками оружия. Он подчеркнул, что за российским гражданством можно обратиться в любое посольство, а от паспорта "сатанистского государства" лучше отказаться, пока российские войска не наведут там порядок.

"Принимайте своё решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют. Россия — это наш общий дом, где в конечном итоге вы останетесь живы", — написал Алаудинов.