Селфи в хиджабе и популярность в соцсетях: Трансгендер из Германии принял ислам

В Сети завирусились фото трансгендера, предположительно, из Германии, который принял ислам и активно делится своей новой жизнью в X (ранее Twitter). О бывшей жизни мужчины ничего не известно, однако с недавних пор он именует себя Фатимой. Фатима очень любит делать фотографии в хиджабе и никабе, а также собирать вокруг себя таких же "энтузиастов".

"Фатима" из Германии. Фото © X / BeaLadyBoy

"Хорошая [мусульманка] всегда носит ошейник под вуалью, прямо как Фатима", — пишет, по всей видимости, поклонник немца.





Несмотря на то что аккаунт существует с 2022 года, обрёл свою известность он только сейчас. Сразу после резонанса "Фатима" удалил или скрыл профиль, по всей видимости, опасаясь ответственности за антиисламскую выходку.

"Фатима" из Германии. Скриншот © X / BeaLadyBoy