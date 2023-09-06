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6 сентября, 10:12

Селфи в хиджабе и популярность в соцсетях: Трансгендер из Германии принял ислам

В Сети завирусился профиль немца-трансгендера, принявшего ислам

<p>"Фатима" из Германии. Обложка © X / BeaLadyBoy</p>

"Фатима" из Германии. Обложка © X / BeaLadyBoy

В Сети завирусились фото трансгендера, предположительно, из Германии, который принял ислам и активно делится своей новой жизнью в X (ранее Twitter). О бывшей жизни мужчины ничего не известно, однако с недавних пор он именует себя Фатимой. Фатима очень любит делать фотографии в хиджабе и никабе, а также собирать вокруг себя таких же "энтузиастов".

"Фатима" из Германии. Фото © X / BeaLadyBoy

"Фатима" из Германии. Фото © X / BeaLadyBoy

"Хорошая [мусульманка] всегда носит ошейник под вуалью, прямо как Фатима", пишет, по всей видимости, поклонник немца.

  • "Фатима" из Германии. Фото © X / BeaLadyBoy
    "Фатима" из Германии. Фото © X / BeaLadyBoy
  • "Фатима" из Германии. Фото © X / BeaLadyBoy
    "Фатима" из Германии. Фото © X / BeaLadyBoy

"Фатима" из Германии. Фото © X / BeaLadyBoy

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Несмотря на то что аккаунт существует с 2022 года, обрёл свою известность он только сейчас. Сразу после резонанса "Фатима" удалил или скрыл профиль, по всей видимости, опасаясь ответственности за антиисламскую выходку.

"Фатима" из Германии. Скриншот © X / BeaLadyBoy

"Фатима" из Германии. Скриншот © X / BeaLadyBoy

Трансгендер – спикер ВСУ отказался от своих слов в стиле Третьего рейха о "русских нелюдях"

Трансгендер – спикер ВСУ отказался от своих слов в стиле Третьего рейха о "русских нелюдях"

Другой пример европейской действительности недавно дошёл до нас из Львова. Там внук разведчика гитлеровской дивизии СС "Галичина" избил трансгендера – ветерана ВСУ за внешний вид. Впрочем, через некоторое время он извинился.

Матвей Константинов
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