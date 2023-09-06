Песков: Россия продолжает помогать Сирии в борьбе с террористами
Россия продолжает помогать Сирии в наведении порядка и борьбе с террористами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская Федерация продолжает придерживаться сочинских договорённостей, не полностью они до сих пор выполнены по Сирии. Одновременно Российская Федерация продолжает свою последовательную линию по оказанию помощи законному руководству Сирии в наведении порядка в стране, в борьбе с террористическими элементами", — отметил представитель Кремля.
Кстати, ситуацию в Сирии обсуждали на встрече 4 сентября президенты РФ и Турции. Владимир Путин тогда заявил, что Москва и Анкара сделали многое для урегулирования ситуации в САР. Этот вопрос является чувствительным для Турции, отметил он. Президент выразил мнение, что самое основное, что было сделано в рамках "астанинского формата", следует закрепить, как и саму эту площадку.
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