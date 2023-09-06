Песков: Россия продолжает помогать Сирии в борьбе с террористами

"Российская Федерация продолжает придерживаться сочинских договорённостей, не полностью они до сих пор выполнены по Сирии. Одновременно Российская Федерация продолжает свою последовательную линию по оказанию помощи законному руководству Сирии в наведении порядка в стране, в борьбе с террористическими элементами", — отметил представитель Кремля.

Кстати, ситуацию в Сирии обсуждали на встрече 4 сентября президенты РФ и Турции. Владимир Путин тогда заявил, что Москва и Анкара сделали многое для урегулирования ситуации в САР. Этот вопрос является чувствительным для Турции, отметил он. Президент выразил мнение, что самое основное, что было сделано в рамках "астанинского формата", следует закрепить, как и саму эту площадку.