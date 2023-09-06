Economist изменил слова экс-главы СБУ в интервью об убийствах людей

Журнал Economist внёс правки в опубликованную статью с заявлением бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко об убийстве неугодных государству лиц. Теперь же в материале речь идёт о ликвидации террористов.

"Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять террористов", — говорится в тексте обновлённой версии статьи, которая также сопровождается подписью о том, что ранее сказанные слова были "непреднамеренно неверно процитированы".

При этом и пресс-служба Наливайченко добавила, что журнал якобы действительно неверно интерпретировал его высказывание.

"Economist перекрутил слова Наливайченко. Уже исправили и принесли извинения. Но все разнесли об убийстве людей, а он не так говорил", — приводит заявление издание "Страна.ua".