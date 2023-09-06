В Британии увидели смехотворную попытку поляков "послать сигнал Кремлю"
Express: Польша послала сигнал Кремлю, укрепив оборону на границе с Россией
Британская газета Express разглядела "дерзкий сигнал президенту Владимиру Путину" в решении Польши усилить оборону на своих границах. Журналисты выяснили, что Варшава планирует приобрести ещё шесть американских батарей системы противоракетной обороны Patriot, чтобы выглядеть в глазах Кремля более грозно.
"Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" отдаёт приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны", — информирует британская пресса.
А ранее Лайф писал, что власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, выехавших из Незалежной после начала СВО. По данным Главной комендатуры пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года в республику въехало около 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно.
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