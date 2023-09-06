В Британии увидели смехотворную попытку поляков "послать сигнал Кремлю"

Британская газета Express разглядела "дерзкий сигнал президенту Владимиру Путину" в решении Польши усилить оборону на своих границах. Журналисты выяснили, что Варшава планирует приобрести ещё шесть американских батарей системы противоракетной обороны Patriot, чтобы выглядеть в глазах Кремля более грозно.

"Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" отдаёт приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны", — информирует британская пресса.