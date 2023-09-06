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6 сентября, 10:46

ВВС США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боевых элементов, чтобы проверить её готовность и эффективность. Об этом говорится в заявлении базы космических сил Ванденберг.

"Испытательный пуск командованием глобальных ударов ВВС США межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части прошёл с базы космических сил Ванденберг в среду, 6 сентября, в 1:26 (11:26 по Москве. — Прим. Лайфа)", отмечается в тексте.

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Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США проведут новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МРБ) Minuteman III. По его словам, Москва была уведомлена о планируемом запуске.

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Wikipedia / U.S. Air Force / Master Sgt. Lorenzo Gaines

Татьяна Миссуми
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