ВВС США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боевых элементов, чтобы проверить её готовность и эффективность. Об этом говорится в заявлении базы космических сил Ванденберг.

"Испытательный пуск командованием глобальных ударов ВВС США межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части прошёл с базы космических сил Ванденберг в среду, 6 сентября, в 1:26 (11:26 по Москве. — Прим. Лайфа)", — отмечается в тексте.