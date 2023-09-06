ВВС США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боевых элементов, чтобы проверить её готовность и эффективность. Об этом говорится в заявлении базы космических сил Ванденберг.
"Испытательный пуск командованием глобальных ударов ВВС США межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части прошёл с базы космических сил Ванденберг в среду, 6 сентября, в 1:26 (11:26 по Москве. — Прим. Лайфа)", — отмечается в тексте.
Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США проведут новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МРБ) Minuteman III. По его словам, Москва была уведомлена о планируемом запуске.
Wikipedia / U.S. Air Force / Master Sgt. Lorenzo Gaines