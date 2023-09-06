В Севастополе школьницу не пустили на уроки из-за рыжих волос

В одной из школ Севастополя 15-летнюю девочку не допустили до уроков, потому что она перекрасила волосы в рыжий цвет. Об этом пишет "Mash на волне".

Речь идёт об образовательном учреждении № 57 с реализацией дополнительных программ в области искусства. Школьница покрасила волосы хной, однако 75-летняя директриса отказалась пускать её на занятия, сославшись на устав заведения. Когда отец ребёнка пригрозил полицией, девочке разрешили зайти в класс. Однако руководство поставило условие: изменить цвет волос в ближайшее время.