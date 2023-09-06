Неизвестный убил и утопил в машине на дне водоёма инспектора заказника в Ростовской области
В Ростовской области в багажнике на дне водоёма нашли инспектора заказника
В Цимлянском районе Ростовской области обнаружили тело старшего инспектора заказника "Цимлянский". По данным издания "Блокнот Волгодонск", Виталия Кондрашова нашли в багажнике автомобиля УАЗ "Патриот" на дне одного из водоёмов.
Тревогу из-за исчезновения инспектора забили 5 сентября, когда его коллеги поняли, что тот не вышел на работу. Не найдя погибшего, они обратились к его супруге, которая отправилась в недавно купленный семьёй дом в станице Лозновской. Уже там женщина поняла, что творится что-то неладное: в помещении всё было вверх дном, пропали скатерть, нож, однако работал телевизор.
Некоторое время спустя выдвинувшиеся на поиски Кондрашова полицейские сделали страшную находку. По предварительным данным, в багажнике инспектор очутился уже мёртвым, после чего виновники спустили автомобиль в воду, дабы скрыть следы преступления. Начато расследование.
А в Мурине Ленинградской области неизвестный в упор расстрелял случайного рыбака. Мужчина приехал на водоём и залез в лодку, после чего некто выстрелил ему из охотничьего ружья прямо в голову. Он скончался по дороге в больницу.
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