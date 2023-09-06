"Секта у них": Соседи рассказали о странностях в семье староверов, сжёгших младенца в печи

Семья староверов в Амурской области, в которой отец сжёг тело мёртвого младенца после трагично окончившихся домашних родов, была замкнутой и почти не контактировала с людьми. Соседи рассказали журналистам, что четверо детей нелюдимой супружеской четы не посещали школу.

"Они были закрыты, детей в школу не отправляли — на домашнем обучении постоянно были. Ни с кем не общались в нашей деревне", — сообщил один из местных в беседе с телеканалом "360".

У семьи старообрядцев было хозяйство с несколькими лошадьми, козами, баранами и двумя крупными алабаями. Кроме того, у них был ларёк, где они торговали квасом, чаем и лепкой. На соседа отец семейства производил впечатление абсолютно нормального человека, так что он даже не сразу поверил в историю про сожжение ребёнка в печи и поездку в морг с телом супруги, завёрнутым в ковёр.

Собеседник телеканала добавил, что мужчина, потерявший при родах жену и ребёнка, сам называл себя старовером. А ещё к нему приезжали друзья или родственники с детьми, проживающие чуть дальше по той же улице.

Другая соседка семьи староверов Елена рассказала журналистам, что это были странные люди, напоминавшие ей сектантов, которые всегда жили особняком. Мать семейства ни разу не становилась на учёт по беременности, родив всех своих детей дома.