Путин пообещал главе Минприроды привезти в Россию новых леопардов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минприроды Александром Козловым пообещал ему оказать помощь с самками и самцами леопардов.

Стороны встречи обсудили проекты "Чистый воздух" и "Чистая страна", а также усилия по восстановлению численности переднеазиатского леопарда. Министр рассказал главе государства, что 14 и 22 июля в дикую природу выпустили двух леопардов. Они родились два года назад в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, расположенном в Сочи.

"Это Ачипсе, девочка, и Чилмас, мальчик. Ачипсе отправили покорять леса Кавказского заповедника, а Чилмаса — горы Северной Осетии. Они брат и сестра", — уточнил Козлов.

Глава ведомства рассказал, что без учёта двух выпущенных в июле особей в дикой природе живут десять леопардов и учёные центра хотят достичь устойчивой группировки животных на Кавказе до 50 особей. При этом он напомнил о кошках Алоус и Черри, которые принесли потомство (13 котят).

"Они находятся уже в пострепродуктивном возрасте, поэтому нам нужны новые особи из Ирана и Туркменистана. Нам бы желательно двух самок и двух самцов. Если бы вы нам помогли, общаясь с руководителями этих стран, было бы хорошо", — сказал Козлов, получив обещание Путина помочь в этом вопросе.