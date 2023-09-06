Путин пообещал главе Минприроды привезти в Россию новых леопардов
Глава Минприроды Козлов попросил Путина помочь с самками и самцами леопардов
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минприроды Александром Козловым пообещал ему оказать помощь с самками и самцами леопардов.
Стороны встречи обсудили проекты "Чистый воздух" и "Чистая страна", а также усилия по восстановлению численности переднеазиатского леопарда. Министр рассказал главе государства, что 14 и 22 июля в дикую природу выпустили двух леопардов. Они родились два года назад в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, расположенном в Сочи.
"Это Ачипсе, девочка, и Чилмас, мальчик. Ачипсе отправили покорять леса Кавказского заповедника, а Чилмаса — горы Северной Осетии. Они брат и сестра", — уточнил Козлов.
Глава ведомства рассказал, что без учёта двух выпущенных в июле особей в дикой природе живут десять леопардов и учёные центра хотят достичь устойчивой группировки животных на Кавказе до 50 особей. При этом он напомнил о кошках Алоус и Черри, которые принесли потомство (13 котят).
"Они находятся уже в пострепродуктивном возрасте, поэтому нам нужны новые особи из Ирана и Туркменистана. Нам бы желательно двух самок и двух самцов. Если бы вы нам помогли, общаясь с руководителями этих стран, было бы хорошо", — сказал Козлов, получив обещание Путина помочь в этом вопросе.
Ранее Лайф рассказывал о спасении леопарда Leo 260M. Ему пришли на помощь ещё в 2022 году и отправили в реабилитационный центр, где оказали достойную помощь, в том числе в лечении, и обучили навыкам охоты на крупную добычу. В итоге хищника выпустили в Уссурийский заповедник, в котором леопарды исчезли свыше 50 лет назад.