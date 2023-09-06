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Опубликовано 6 сентября 2023, 12:46
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В США назвали шокирующее число солдат ВСУ с ампутированными руками или ногами

Fox News: Около 20 тысяч украинцев столкнулись с ампутацией конечностей

Раненые украинские солдаты чаще всего сталкиваются с ампутацией конечностей, при том что протезирование в стране находится на очень низком уровне. Об этом сообщает Fox News.

"Украину ждёт будущее с более чем 20 000 человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте", — отмечается в тексте.

Европа сталкивалась с подобным только в Первую мировую войну, а США — в Гражданскую, сообщает автор. Как рассказала глава центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями "Сверхлюди" Ольга Руднева, примерно 20 000 человек уже перенесли по меньшей мере одну ампутацию после начала конфликта. Сколько приходится на военнослужащих — не уточняется.

При этом на Украине наблюдается острый дефицит специалистов по протезированию. Сами военные часто жалуются на качество аппаратов, которые с трудом крепятся и легко отваливаются.

Раскрыты данные о потерях ВСУ в районе Орехова и Работина
Раскрыты данные о потерях ВСУ в районе Орехова и Работина

А ранее боец ВСУ заявил о панике в украинской армии из-за "смертоносных ловушек" времён Второй мировой войны.

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Getty Images / Paula Bronstein

Татьяна Миссуми
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