Раненые украинские солдаты чаще всего сталкиваются с ампутацией конечностей, при том что протезирование в стране находится на очень низком уровне. Об этом сообщает Fox News.

"Украину ждёт будущее с более чем 20 000 человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте", — отмечается в тексте.

Европа сталкивалась с подобным только в Первую мировую войну, а США — в Гражданскую, сообщает автор. Как рассказала глава центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями "Сверхлюди" Ольга Руднева, примерно 20 000 человек уже перенесли по меньшей мере одну ампутацию после начала конфликта. Сколько приходится на военнослужащих — не уточняется.