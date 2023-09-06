В России подскочили цены на все популярные виды досуга, кроме одного

Средний чек для похода в кино с учётом стоимости билета и закусок для приятного просмотра фильма в России составил 861 рубль для лета 2023 года. Для аналогичного периода прошлого года сумма равнялась 512 рублям. Таким образом, расходы на этот вид отдыха за год выросли на 68,16%. Об этом журналистам рассказали аналитики банка "Русский стандарт".

"Средний чек одной покупки в кинотеатрах, сюда входит покупка и билета, и традиционного перекуса для кинопросмотра: попкорн, напитки, комбо-наборы, летом текущего года составил 861 рубль. Летом 2022 года он был 512 рублей", — сообщили аналитики банка в беседе с NEWS.ru.

Данные "Русского стандарта" также говорят о том, что для россиян стали дороже и походы в парк аттракционов, цирк и аквапарк. В интервале с июня по август этого года средний чек на одну покупку в этих категориях достиг суммы 1244 рубля (против 967 рублей в прошлом году). То есть расходы по этим статьям выросли на 28,65%.

Наибольшей популярностью среди видов отдыха у российских граждан за минувшее лето пользовались спорт и танцы. Средний чек за уроки танцев, фитнес, бильярд и боулинг в период с июня по август 2023 года составил 3605 рублей. За год значение выросло всего на 3,8%.

А ещё отмечено небольшое увеличение чека на один поход на театральную постановку или музыкальный концерт. Сумма выросла с 2985 до 3080 рублей. Средний чек стал дешевле в единственном виде отдыха из пяти лидирующих категорий: походы на выставки стали дешевле. В нынешнем году средний чек составил 1226 рублей. Для сравнения: в 2022-м сумма составляла 1391 рубль.