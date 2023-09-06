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6 сентября, 13:18

Минцифры РФ работает в гибридном режиме после атаки БПЛА на офис в "Москве-Сити"

<p>Повреждённый офис Минцифры в "Москве-Сити". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/46456" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Повреждённый офис Минцифры в "Москве-Сити". Обложка © Telegram / Mash

Сотрудники Минцифры РФ продолжают работать в гибридном режиме после атаки дронов на офис ведомства в IQ-квартале "Москвы-Сити". Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Минцифры перешло на гибридную модель работы, и пока на ней остаёмся", — сообщил Шадаев ТАСС.

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Напомним, в ночь на 30 июля украинский беспилотник попал в 10-й и 11-й этажи здания в IQ-квартале "Москвы-Сити", где располагаются офисы Минцифры. В результате инцидента оказались выбиты окна, стёкла от которых разбросало по территории. В ходе атаки никто не пострадал, но сотрудникам ведомства предложили удалённый формат работы.

Андрей Бражников
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