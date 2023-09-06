Минцифры РФ работает в гибридном режиме после атаки БПЛА на офис в "Москве-Сити"

Сотрудники Минцифры РФ продолжают работать в гибридном режиме после атаки дронов на офис ведомства в IQ-квартале "Москвы-Сити". Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Минцифры перешло на гибридную модель работы, и пока на ней остаёмся", — сообщил Шадаев ТАСС.

Напомним, в ночь на 30 июля украинский беспилотник попал в 10-й и 11-й этажи здания в IQ-квартале "Москвы-Сити", где располагаются офисы Минцифры. В результате инцидента оказались выбиты окна, стёкла от которых разбросало по территории. В ходе атаки никто не пострадал, но сотрудникам ведомства предложили удалённый формат работы.