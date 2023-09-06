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6 сентября, 13:30

Верховный суд разрешил пьяным сидеть за рулём машины, но с одним нюансом

Верховный суд разрешил пьяным сидеть за рулём припаркованного авто

Верховный суд запретил выписывать штрафы нетрезвым автовладельцам, которые находятся за рулём, но в припаркованной машине. Об этом говорится в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.

"Водителем признаётся лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. <...> Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве", — отмечается в тексте.

Основанием к разбирательству стала жалоба водителя, который был оштрафован инспектором ГИБДД в подмосковном Чехове, потому что сидел пьяным за рулём, хотя машина стояла на обочине с выключенным двигателем. В итоге мужчина должен был выплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа и на два года лишился водительских прав.

В Верховном суде водитель смог доказать, что состава правонарушения в его поступке не было. Факт того, что мотор машины был заглушён, не оспаривал и сам инспектор. Поэтому суд отменил все ранее вынесенные по делу решения и закрыл дело.

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Ранее Лайф назвал пять правил общения с сотрудниками ДПС. Например, водитель должен помнить, что всегда имеет полное право знать, по какой причине был остановлен. Также необязательно выходить из авто к инспектору.

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Татьяна Миссуми
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