Верховный суд разрешил пьяным сидеть за рулём машины, но с одним нюансом

Верховный суд запретил выписывать штрафы нетрезвым автовладельцам, которые находятся за рулём, но в припаркованной машине. Об этом говорится в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.

"Водителем признаётся лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. <...> Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве", — отмечается в тексте.

Основанием к разбирательству стала жалоба водителя, который был оштрафован инспектором ГИБДД в подмосковном Чехове, потому что сидел пьяным за рулём, хотя машина стояла на обочине с выключенным двигателем. В итоге мужчина должен был выплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа и на два года лишился водительских прав.

В Верховном суде водитель смог доказать, что состава правонарушения в его поступке не было. Факт того, что мотор машины был заглушён, не оспаривал и сам инспектор. Поэтому суд отменил все ранее вынесенные по делу решения и закрыл дело.