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6 сентября, 14:05

Московский стример обманом вытянул у геймера 5,6 млн, пообещав двойную прибыль с "бизнеса"

В Москве задержали стримера по подозрению в хищении более 5,6 млн рублей

В Москве задержали 26-летнего стримера по подозрению в хищении более 5,6 миллиона рублей у любителя онлайн-видеоигр. Об этом сообщила столичная полиция.

Московского стримера подозревают в хищении более 5,6 млн рублей. Видео © t.me / МВД Медиа

"На проспекте 60-летия Октября в Москве за мошенничество на сумму свыше 5,6 миллиона рублей сотрудники ОМВД России по району Печатники задержали 26-летнего жителя столицы, занимающегося публичной деятельностью в Интернете", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, в одной из компьютерных онлайн-видеоигр стример познакомился с геймером, который в реале занимался перепродажей дорогостоящих иномарок, и убедил его вложить деньги в развитие бизнеса по закупке и поставке зарубежных автомобильных запчастей. Взамен злоумышленник пообещал ему прибыль в двукратном размере.

Наивный парень попался на удочку афериста и стал перечислять на счёт нового знакомого немаленькие суммы, пока тот не скрылся с горизонта. Когда молодой человек понял, что его обманули, то побежал в полицию писать заявление. В итоге мошенника нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Москве задержали 15 аферистов, которые под видом риелторов похитили у россиян более 700 тысяч рублей. Злоумышленники публиковали в Сети объявления о сдаче в аренду жилых помещений, принимали и заключали договоры с людьми, после чего даты показа квартир переносили под различным предлогом.

Обложка ©

t.me / МВД Медиа

Николь Вербер
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