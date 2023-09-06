Московский стример обманом вытянул у геймера 5,6 млн, пообещав двойную прибыль с "бизнеса"

В Москве задержали 26-летнего стримера по подозрению в хищении более 5,6 миллиона рублей у любителя онлайн-видеоигр. Об этом сообщила столичная полиция.

Московского стримера подозревают в хищении более 5,6 млн рублей. Видео © t.me / МВД Медиа

"На проспекте 60-летия Октября в Москве за мошенничество на сумму свыше 5,6 миллиона рублей сотрудники ОМВД России по району Печатники задержали 26-летнего жителя столицы, занимающегося публичной деятельностью в Интернете", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, в одной из компьютерных онлайн-видеоигр стример познакомился с геймером, который в реале занимался перепродажей дорогостоящих иномарок, и убедил его вложить деньги в развитие бизнеса по закупке и поставке зарубежных автомобильных запчастей. Взамен злоумышленник пообещал ему прибыль в двукратном размере.

Наивный парень попался на удочку афериста и стал перечислять на счёт нового знакомого немаленькие суммы, пока тот не скрылся с горизонта. Когда молодой человек понял, что его обманули, то побежал в полицию писать заявление. В итоге мошенника нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.