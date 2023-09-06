Онколог оценил теорию о синтезе в чайнике одного из самых коварных ядов, известных человечеству

Существует мнение, что воду нельзя кипятить повторно, иначе в ней меняется состав химических соединений, а вредные для организма вещества не испаряются, напротив, накапливаются. О том, так ли это на самом деле, рассказал заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский.

"В любой воде (нефильтрованной, речной и так далее) есть соли хлора. Элемент находится там в виде ионов, даже если использовать хлорные фильтры. В присутствии хлора при горении различной органики могут образовываться диоксины (вещества, способные вмешиваться в процессы деления клеток)", — объяснил онколог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Диоксины — одни из самых токсичных и коварных ядов, известных человечеству. Но, как объяснил Покровский, появление этого вещества из-за повторного кипячения воды — вымысел. В первую очередь потому, что кипение и горение — разные процессы и для последнего требуется температура от 200 до 800 °С. Кроме того, диоксины появляются именно в дыму, а не внутри чайника. Ещё одно важное условие синтеза этих токсичных соединений — присутствие органики, которая бы в них трансформировалась.