Байден ушёл прямо с церемонии вручения медали Почёта, оставив ветерана с грустным лицом

Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился перед публикой. Он просто ушёл с церемонии вручения медали Почёта пожилому ветерану в Белом доме. Американский лидер спустился в зал, а не за кулисы, как предполагает протокол, и вышел из помещения, оглядываясь на присутствующих.

Байден прервал церемонию вручения награды ветерану в Белом доме, уйдя с неё. Видео © X / Sprinter

Тем временем сам ветеран — вертолётчик Ларри Тейлор, удостоенный награды за службу во Вьетнаме, — стоял на сцене растерянный и грустный, явно понимая, что происходит что-то неладное.

Ларри Тейлор после того, как Джо Байден покинул зал. Скриншот © X / Sprinter