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6 сентября, 14:17

Байден ушёл прямо с церемонии вручения медали Почёта, оставив ветерана с грустным лицом

Байден прервал церемонию вручения награды ветерану в Белом доме, уйдя с неё

Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился перед публикой. Он просто ушёл с церемонии вручения медали Почёта пожилому ветерану в Белом доме. Американский лидер спустился в зал, а не за кулисы, как предполагает протокол, и вышел из помещения, оглядываясь на присутствующих.

Байден прервал церемонию вручения награды ветерану в Белом доме, уйдя с неё. Видео © X / Sprinter

Тем временем сам ветеран — вертолётчик Ларри Тейлор, удостоенный награды за службу во Вьетнаме, — стоял на сцене растерянный и грустный, явно понимая, что происходит что-то неладное.

Ларри Тейлор после того, как Джо Байден покинул зал. Скриншот © X / Sprinter

Ларри Тейлор после того, как Джо Байден покинул зал. Скриншот © X / Sprinter

Байден снова оценил чужие бицепсы

Байден снова оценил чужие бицепсы

А на встрече со своим коста-риканским коллегой Джо Байден и вовсе забыл, как его поприветствовать. Американский лидер полез за шпаргалкой, а Родриго Чавес Роблес спокойно наблюдал за этим.

Обложка ©

X / Sprinter

Матвей Константинов
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