Байден ушёл прямо с церемонии вручения медали Почёта, оставив ветерана с грустным лицом
Байден прервал церемонию вручения награды ветерану в Белом доме, уйдя с неё
Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился перед публикой. Он просто ушёл с церемонии вручения медали Почёта пожилому ветерану в Белом доме. Американский лидер спустился в зал, а не за кулисы, как предполагает протокол, и вышел из помещения, оглядываясь на присутствующих.
Байден прервал церемонию вручения награды ветерану в Белом доме, уйдя с неё. Видео © X / Sprinter
Тем временем сам ветеран — вертолётчик Ларри Тейлор, удостоенный награды за службу во Вьетнаме, — стоял на сцене растерянный и грустный, явно понимая, что происходит что-то неладное.
Ларри Тейлор после того, как Джо Байден покинул зал. Скриншот © X / Sprinter
А на встрече со своим коста-риканским коллегой Джо Байден и вовсе забыл, как его поприветствовать. Американский лидер полез за шпаргалкой, а Родриго Чавес Роблес спокойно наблюдал за этим.
X / Sprinter