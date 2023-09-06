Онкобольных почти год "лечили" физраствором в нижегородской поликлинике по приказу завотделением
Завотделением нижегородской больницы арестован за махинации с лекарством от рака
Суд отправил в СИЗО заведующего отделением онкологии в районной больнице в Нижегородской области, задержанного за то, что он приказал подчинённым вводить пациентам физраствор вместо лекарств. Как сообщило региональное управление СКР, дело заведено по статье о превышении должностных полномочий.
"6 сентября судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — указано в заявлении.
Как полагает следствие, с ноября 2022 года по июль 2023 года врач приказывал своим сотрудникам использовать для введения пациентам с онкологией физраствор или же применять противоопухолевые препараты в гораздо меньшей дозировке. Фигурант дела пока не объяснил мотивы своего решения.
А в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края медсестра обварила кипятком новорождённого малыша во время купания. Сотрудница хотела скрыть произошедшее, но правда быстро вскрылась.
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