Онкобольных почти год "лечили" физраствором в нижегородской поликлинике по приказу завотделением

Суд отправил в СИЗО заведующего отделением онкологии в районной больнице в Нижегородской области, задержанного за то, что он приказал подчинённым вводить пациентам физраствор вместо лекарств. Как сообщило региональное управление СКР, дело заведено по статье о превышении должностных полномочий.

"6 сентября судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — указано в заявлении.

Как полагает следствие, с ноября 2022 года по июль 2023 года врач приказывал своим сотрудникам использовать для введения пациентам с онкологией физраствор или же применять противоопухолевые препараты в гораздо меньшей дозировке. Фигурант дела пока не объяснил мотивы своего решения.