Минобороны РФ: Обама участвовал в продвижении биопрограмм США в других странах

Бывший глава Белого дома Барак Обама причастен к продвижению Госдепом США военных биологических программ за рубежом. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, в распоряжении Москвы оказались документы, которые являются прямым доказательством того, что Госдеп ещё с 2016 года принимает участие в "Программе повышения биобезопасности". Причём для привлечения различных НКО и неправительственных компаний предусматривается выделение около 40 миллионов долларов.

"Документы демонстрируют активное участие Госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований", — сказал Кириллов в ходе брифинга.

Он уточнил, что особое внимание уделено странам Ближнего Востока (Ираку, Йемену, Иордании) и Юго-Восточной Азии (Индонезии и Филиппинам), а также африканским государствам (Кении, Марокко, Уганде).

"Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ", — добавил генерал-лейтенант.