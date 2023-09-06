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6 сентября, 15:03

Минобороны РФ: Обама участвовал в продвижении биопрограмм США в других странах

Бывший глава Белого дома Барак Обама причастен к продвижению Госдепом США военных биологических программ за рубежом. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, в распоряжении Москвы оказались документы, которые являются прямым доказательством того, что Госдеп ещё с 2016 года принимает участие в "Программе повышения биобезопасности". Причём для привлечения различных НКО и неправительственных компаний предусматривается выделение около 40 миллионов долларов.

"Документы демонстрируют активное участие Госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований", — сказал Кириллов в ходе брифинга.

Он уточнил, что особое внимание уделено странам Ближнего Востока (Ираку, Йемену, Иордании) и Юго-Восточной Азии (Индонезии и Филиппинам), а также африканским государствам (Кении, Марокко, Уганде).

"Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ", — добавил генерал-лейтенант.

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А ранее заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов раскрыл информацию о биологических программах американцев в странах СНГ. По его данным, в Штатах разрабатывают специальное оружие, которое будет направлено против некоторых этнических групп. Специально для этого идёт сбор коллекций ДНК.

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Николь Вербер
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