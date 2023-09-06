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6 сентября, 15:05

"Мы благодарны Путину!": Жители Херсонщины эмоционально делятся впечатлениями от выборов

Жительница Херсонщины с радостью призналась, что проголосует за "Единую Россию"

Настоящие патриоты родной земли уже посетили выборы в Херсонской области. На видео, опубликованном телеграм-каналом "Выборы | Херсонская область", — жительница села Братское Нижнесерогозского округа, которая с радостью призналась, что отдаст свой голос за "Единую Россию" и за всё, что новая власть уже дала мирному населению.

Жительница Херсонщины с радостью призналась, что проголосует за "Единую Россию". Видео © Telegram / "Выборы | Херсонская область"

"Мы благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу за пенсию, за зарплату, [за то], что даёт работу, за всё-всё-всё! Мы очень благодарны — и мы голосуем за нашу "Единую Россию", — сказала она.

Херсонка спросила у своей бабушки, поддерживает ли та сказанное. "Да", — твёрдо и чётко ответила она.

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Лайф писал, что явка на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики по итогам четырёх дней досрочного голосования составила 37,56%. В то же время за кандидатов в депутаты столичного городского совета голоса отдали 39,10%.

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"Выборы | Херсонская область"

Матвей Константинов
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