Охранник одним ударом убил посетителя бара в Казани

В Казани охранник бара нанёс удар по лицу одному из посетителей во время ссоры, пострадавший умер в больнице. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Татарстану.

"По версии следствия, ночью 3 сентября 24-летний подозреваемый в ходе конфликта с 45-летним посетителем ударил мужчину кулаком в челюсть, тот упал", — указано в тексте.

Мужчину госпитализировали, но на следующий день он скончался. Уголовное дело заведено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего. Подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы.