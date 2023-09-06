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6 сентября, 15:00

Охранник одним ударом убил посетителя бара в Казани

В Казани посетитель бара умер от удара охранника заведения в челюсть

В Казани охранник бара нанёс удар по лицу одному из посетителей во время ссоры, пострадавший умер в больнице. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Татарстану.

"По версии следствия, ночью 3 сентября 24-летний подозреваемый в ходе конфликта с 45-летним посетителем ударил мужчину кулаком в челюсть, тот упал", указано в тексте.

Мужчину госпитализировали, но на следующий день он скончался. Уголовное дело заведено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего. Подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы.

Неизвестный убил и утопил в машине на дне водоёма инспектора заказника в Ростовской области

Неизвестный убил и утопил в машине на дне водоёма инспектора заказника в Ростовской области

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области нашли без сознания 61-летнего мужчину, который рыбачил в канале в Новой Ладоге. Как оказалось, в него выстрелил неизвестный из охотничьего ружья в упор в голову, после чего скрылся.

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ТАСС / Владимир Баранов

Татьяна Миссуми
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