Объявлены победители финала турнира "Лига Знаний: школы и колледжи"

Победителями интеллектуального турнира "Лига Знаний: школы и колледжи" названы команды из Пермского края, Саратовской области и Республики Хакасия. Об этом рассказали в Российском обществе "Знание".















В финале в Москве встретились 445 учащихся, представлявших 89 команд от каждого региона России. Темой последнего этапа стала наша страна. Участники сыграли шесть туров, ответив на 39 вопросов, которые касались истории, географии, культуры и науки РФ.

Первое место заняла команда Пермского краевого центра "Муравейник", второе — ученики Физико-технического лицея № 1 г. Саратова, третье — команда школы № 12 г. Абакана. В десятку вошли школьники из Липецкой, Архангельской, Нижегородской, Рязанской, Псковской и Вологодской областей, а также Республики Татарстан.

"Более 30 тысяч педагогов, учителей и родителей выступили наставниками команд, вложили не только свой опыт и знания, но и частичку своей души. Наставник — это одна из самых важных с точки зрения будущего страны профессий и благородное призвание", — отметил первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Десять лучших команд турнира получили ценные призы, среди которых — денежные премии от Российского общества "Знание" для каждого учащегося. Также наградами отмечены коллективы из сёл и деревень. Всего в турнире поучаствовало более 430 тысяч школьников со всей России. Они отвечали на вопросы учёных, представителей искусства, общественников и чиновников.

На эту осень намечены бонусные онлайн-игры "Лиги Знаний: школ и колледжей", а к зиме состоятся очные игры в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ. В марте 2024 года в Сочи запланировано проведение интеллектуальной викторины "Знание.Игра", где смогут принять участие интернациональные команды.