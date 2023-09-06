Пленные бойцы ВСУ рассказали, как закапывали убитых прямо на позициях по приказу командиров

В ходе расследования преступлений киевского режима в зоне проведения СВО следственными органами Следственного комитета России были выявлены факты бесчеловечного отношения командования ВСУ к своим подчинённым, сообщили в пресс-службе СК. Ведомство опубликовало видео, на котором украинские военнослужащие подробно рассказывают об этом.

Командование ВСУ заставляет солдат соглашаться на оставление тел на поле боя. Видео © Telegram / "Следком"

Так, они сообщили о неоказании помощи раненым, угрозах расстрела за оставление боевых позиций, а также "других фактах, подтверждающих бесчинства и варварское отношение к своим бойцам". В частности, им приказывали подписывать добровольное согласие на оставление тела на поле боя в случае гибели.

"Много тел лежало, их забрать невозможно. Командиры заставляли закапывать тела двухсотых (погибших. — Прим. Лайфа) прямо на позициях", — признался пленный.

"Писали рапорты и хоронили на позициях, чтобы не выплачивать деньги родственникам", — добавил второй.

Эти данные подтверждаются в ходе работы следователей на территориях, оставленных ВСУ. По словам военнослужащих, эвакуация раненых и умерших с поля боя не проводится вообще. Ведомство продолжает расследование уголовных дел о многочисленных преступлениях Киева против человечности.