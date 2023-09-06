Врач "разрешила" детям болеть до 8 раз в год

Маленький ребёнок может болеть до восьми раз в год, и это совершенно нормально, так как существуют сотни вирусов, способных вызвать простуду, а у младенцев нет иммунитета ни к одному из них, рассказала врач-оториноларинголог "СМ-Клиники" для детей Ольга Бегашева.

"Осенью и зимой дети больше болеют из-за частых перепадов температуры и переохлаждений. Квартиры ещё не отапливаются, хотя на улице уже холодно. Или вчера было солнце, сегодня холод и дождь — и организм не успел перестроиться", — объяснила в беседе с РИАМО Бегашева.

Врач заметила, что с медицинской точки зрения происходит следующее: у нас во рту и в носу есть большое количество бактерий, которые называются условно-патогенные. При переохлаждении защитный барьер ослабляется, поэтому бактерии и вирусы размножаются активнее. Также она обратила внимание на то, что в школе и детском саду вирусы легко передаются от ребёнка к ребёнку. Но, по словам врача, когда чадо подрастает, оно начинает болеть реже.