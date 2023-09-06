Епископ Савва заявил, что священникам запрещено выдвигаться на выборы

Русская православная церковь запрещает священникам выдвигаться на выборы, заявил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя инцидент с наказанием клирика Казанской епархии иерея Виталия Беляева за попытку баллотироваться.

"Духовенству Русской православной церкви запрещено участие в выборах, за это наказывают. Такие случаи в Русской православной церкви крайне редки, поскольку священники редко принимают решение участвовать в выборах", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, для каждого священника "открыт путь покаяния", если он не лишён сана за своё деяние. Однако встаёт вопрос о том, как такой священник "сам решит себя вести по отношению к Церкви".

Ранее на сайте Татарстанской митрополии сообщили, что "указом митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла" клирик Казанской епархии иерей Виталий Беляев был запрещён в священнослужении без права преподавания благословения и ношения наперсного креста. Причиной наказания стала попытка священнослужителя выдвинуть свою кандидатуру для участия в муниципальных выборах. Его дальнейшую судьбу решит Епархиальная дисциплинарная комиссия.

Соответствующее решение было принято на основании, в частности, определения Архиерейского собора РПЦ от 2011 года "Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, монашествующих и мирян во время предвыборных кампаний. Проблема выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах". Оно запрещает священнослужителям, монашествующим и мирянам — руководителям синодальных и епархиальных учреждений выдвигать свои кандидатуры и участвовать в предвыборной агитации.

Однако ранее это было не так. Например, в 1989 году народным депутатом СССР избрали митрополита Ленинградского Алексия (Ридигера), позднее ставшего 15-м Патриархом Московским и всея Руси.