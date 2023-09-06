Россия созвала Совбез ООН на заседание по Украине

Россия направила запрос в СБ ООН с требованием провести заседание 12 сентября по вопросу снабжения Украины западным оружием. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он пояснил, что 8 сентября албанское и американское председательства просят провести брифинг по поводу годовщины референдумов, состоявшихся осенью 2022 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Россия в ответ по традиции будет настаивать на заседаниях по неудобным для Запада темам, уточнил Полянский.

"Поскольку у нас уже сложилась традиция проведения "зеркальных" мероприятий по неудобным для западников темам, мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг неё", — указал он.