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Опубликовано 6 сентября 2023, 16:10

Россия созвала Совбез ООН на заседание по Украине

Постпред РФ при ООН Полянский: Россия запросила заседание Совбеза на 12 сентября

Россия направила запрос в СБ ООН с требованием провести заседание 12 сентября по вопросу снабжения Украины западным оружием. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он пояснил, что 8 сентября албанское и американское председательства просят провести брифинг по поводу годовщины референдумов, состоявшихся осенью 2022 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Россия в ответ по традиции будет настаивать на заседаниях по неудобным для Запада темам, уточнил Полянский.

"Поскольку у нас уже сложилась традиция проведения "зеркальных" мероприятий по неудобным для западников темам, мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг неё", — указал он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре Украина может получить новые пакеты военной помощи со стороны Запада. По его словам, Киев ожидает бронетехнику, артиллерийские системы, ракеты, ПВО, а также средства для разминирования.

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Татьяна Миссуми
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